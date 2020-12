Pixar estreia novo curta animado; conheça Burrow

Seis minutos são o suficiente para que você se apaixone pelo novo curta animado da Pixar. Burrow mostra uma jovem coelha que tenta construir a toca de seus sonhos – mas fica envergonhada quando, no meio do processo, cava para dentro da casa de seus vizinhos subterrâneos.

Com a legenda “Todo coelho está falando sobre Burrow”, o mais novo curta da Pixar”, a produtora divulgou uma prévia em sua conta oficial do Twitter.

Every bunny’s talking about Burrow, Pixar’s newest short! Check out a sneak peek now! pic.twitter.com/WB9alYolzm