Nasa realiza especial sobre Buraco Negro; assista Black Hole Friday

A Nasa aproveitou o Black Friday para nos dar mais informações sobre Buracos Negros e seus mistérios (fabulosos). Durante todo o dia deste 27 de novembro, a Agência Espacial Norte-Americana lança textos, imagens e vídeos sobre o assunto, em seu Twitter oficial.

Um dos que chamou a atenção (além das imagens maravilhosas) foi um vídeo animado explicando 5 boas razões para você não morar perto de um Buraco Negro.

One does not simply want to live near a black hole. Here are the top 5 reasons why you're better off hanging your (space) hat near other cosmic phenomena in our universe, in honor of #BlackHoleFriday: https://t.co/G50G9sHZd4 pic.twitter.com/9YijXhb4UV