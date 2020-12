Mulher-Maravilha 3 é confirmado com Gal Gadot e Patty Jenkins

Mulher-Maravilha 3 foi confirmado pela Warner Studios, depois que arrecadou US$ 16,7 milhões em seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos. E mais: Patty Jenkins continua na direção e Gal Gador viverá de novo Diana Prince.

Quem falou a novidade foi o próprio Toby Emmerich, o big boss e chefe da Warner: “À medida que fãs ao redor do mundo continuam a embarcar na jornada de Diana Prince, com a poderosa abertura de ‘Mulher-Maravilha 1984’, estamos empolgados em poder continuar sua história com nossas Mulheres Maravilhas da vida real – Gal e Patty – que retornarão para concluir a tão planejada trilogia cinematográfica”, disse o chefe da Warner Bros., Toby Emmerich, em um comunicado oficial.

A sequência de Mulher-Maravilha já está no streaming e alguns cinemas do mundo. No Brasil, além de podermos ver nas telonas, ainda tivemos o privilégio de assistir antes da data de estreia oficial (25 de dezembro). As críticas do filme vão entre bom e ótimo, isso porque o longa da filha de Hipólita escorrega em diversos aspectos, mas não deixa de ser uma necessidade para o fim de ano.

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

