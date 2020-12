Ash vai falar sobre o pai em novo filme de Pokémon; saiba mais

Um dos grandes mistérios do mundo nerd finalmente será revelado. Ash vai falar sobre seu pai no novo filme de Pokémon: Segredos da Selva.

O pai de Ash é um dos grande enigmas do anime, já que ele foi citado apenas no começo do anime, quando sabemos que ele e o próprio pai partiram em suas próprias jornadas para tornarem-se mestres Pokemón. E é quando Ash é criado pela mãe e o Professor Carvalho.

Foi o diretor de 'Pokémon, o filme: Segredos da Selva', Tetsuo Yajima, que falou sobre a relação entre Ash e seu pai será contada.

"Minha perspectiva de vida mudou, depois que eu mesmo me tornei pai e, como será um filme, falaremos sobre um amor entre pai e filho, assim como já é mostrado na relação de Zarude e Zaza", afirmou.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]