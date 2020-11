Lúcifer: roteiros da sexta temporada já finalizados, amém

Começando muito bem a semana, de novo: A showrunner de Lúcifer, Ildry Modrovich, anunciou em seu twitter que os roteiros da sexta (e última) temporada de Lúcifer foram finalizados.

Foi com uma foto do encontro virtual com os escritores da série da Netflix que ela nos informou...

Last day in the Lucifer Writer’s Room. These people inspire me beyond words. How is it that a heart can feel so full and yet be breaking at the same time? #ifuckinglovethemsomuch #imnotcryingyourecrying pic.twitter.com/y5TN6EKcwH