'Love and Monsters' mistura THD e Resident Evil em trailer

A Terra parece que não tem um minuto de paz nessa vida. Destinos catastróficos sempre acontecem com ela, pelo menos nas telas do cinema. E é assim que acontece, mais uma vez, com 'Love and Monsters'.

Monstros aparecem do mais profundo nada e saem matando todo mundo, incluindo os pais do protagonista, estrelado por Dylan O’Brien. O longa também tem Ariana Greenblatt, Michael Rooker e Jessica Henwick.







Durante o Monsterpocalypse, o casal de jovens se separa, mas o amor faz com que o rapaz saia matando (literalmente) tudo que não é humano ou doguinhos para encontrar a sua amada.

Quem aí também viu uma mistura de The Walking Dead, Resident Evil e Jurassic Park? Ou só eu tô achando que é mais um delírio coletivo?



O longa é produzido pela Paramount Pictures e estará disponível em 16 de outubro lá na gringa e deve chegar ao Brasil em fevereiro de 2021 (dizem).

-

Átila Simonsen

+ Jornalista

+ CEO 1 Minuto Nerd