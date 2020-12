DC Future State ganha trailer épico com todos os super-heróis; assista

Um dos maiores eventos dos Quadrinhos, e um grande divisor de águas no mundo nerd, é o DC Future State, um evento que começa no próximo ano e que já amamos muito.

E o trailer divulgado hoje pela DC Comics só fez aumentar a hype: mostrando os heróis e anti-heróis, o vídeo começa com os nossos já conhecidos Batman, Mulher-Maravilha, Superman e Harley Quinn 'passando o bastão' para a nova geração.

Destiny awaits you. Journey from the near future to the end of time in #DCFutureState https://t.co/JIHd20GVE0 pic.twitter.com/9syOJI1FSb