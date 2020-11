Crunchyroll anuncia dublagem brasileira para 4 animes; saiba quais

A Crunchyroll acabou de anunciar as Dublagens Expressas de quatro novos títulos dessa temporada: Jujutsu Kaisen, TONIKAWA: Over the Moon for You, Noblesse e I'm Standing on a Million Lives. E mais: com lançamento de novos episódios semanais.

Saiba mais sobre as quatro animações:

I'm Standing on a Million Lives

Estreia da dublagem: 13 de novembro

Elenco principal:

- Yuusuke Yotsuya: Eduardo Drummond

- Shindou Iu: Carol Albuquerque

- Yuka Tokitate: Flora Paulita

- Kusue Hakozaki: Jéssica Vieira

Sinopse: Yusuke Yotsuya, um aluno do fundamental distante e racional, é transportado para um mundo paralelo similar a um videogame. Ao lado de suas colegas de classe Iu Shindo e Kusue Hakozaki, ele é obrigado a encarar uma perigosa missão. Yusuke é frio e calculista, examinando cada situação sem se deixar levar pelas emoções, muitas vezes brincando com a vida de seus companheiros. Será que ele conseguirá proteger seu grupo dos monstros, armadilhas e esquemas que os ameaçam, e enfim vencer o jogo?

Noblesse

Sinopse: Raizel desperta de seu sono de 820 anos. Ele é um nobre de sangue-puro que carrega o distinto título de Noblesse, protetor da nobreza. Para tentar proteger Raizel, seu servo Frankenstein o matricula no Colégio Ye Ran, onde Raizel se familiariza com a rotina simples e cotidiana do mundo humano e seus colegas. Contudo, a União, uma sociedade secreta que almeja dominar o mundo, começa a enviar humanos modificados para gradualmente interferir na vida de Raizel, forçando-o a lançar mão de seu tremendo poder para proteger as pessoas ao seu redor.

Estreia da dublagem: 18 de novembro

Elenco principal:

- Raizel: Sérgio Cantú

- Frankenstein: Peterson Adriano

- M-21: Alexandre Maguolo

- Manabu: Matheus Perissé

- Regis: Yago Machado

- Seira: Aline Guioli

- Yusuke: Cafi Balloussier

JUJUTSU KAISEN

Sinopse: Sofrimento, arrependimento, vergonha: os sentimentos negativos dos humanos tornam-se Maldições, causando terríveis acidentes que podem levar até mesmo à morte. E pra piorar, Maldições só podem ser exorcizadas por outras Maldições. Certo dia, para salvar amigos que estavam sendo atacados por Maldições, Yuji Itadori engole o dedo do Ryomen-Sukuna, absorvendo sua Maldição. Ele então decide se matricular no Colégio Técnico de Feitiçaria de Tóquio, uma organização que combate as Maldições... e assim começa a heróica lenda do garoto que tornou-se uma Maldição para exorcizar uma Maldição.

Estreia da dublagem: 20 de novembro

Elenco principal:

- Yuji Itadori: Yuri Tupper

- Megumi Fushiguro: Fabrício Vila Verde

- Nobara Kugisaki: Amanda Brigido

- Ryomen Sukuna: Francisco Júnior

- Satoru Gojo: Leo Rabelo

- Masamichi Yaga: Gutemberg Barros

TONIKAWA: Over the Moon for You

Sinopse: A comédia sobre a vida de casados criada por Kenjiro Hata, autor de "Hayate the Combat Butler", é finalmente adaptada para anime! Após um encontro com a misteriosa Tsukasa, Nasa Yuzaki se apaixona à primeira vista. Nasa decide se declarar pra garota, mas ela responde: "Só vou sair com você se a gente se casar." Assim começa a vida cativante e amorosa destes dois recém-casados!

Estreia da dublagem: 20 de novembro

Elenco principal:

- Tsukasa: Isabella Simi

- Nasa: Pedro Alcântara

- Aya: Jeane Marie

- Kanami: Jéssica Marina

- Yanagi: Luísa Viotti

- Chitose: Vitória Crispim

Além deles, Onyx Equinox também chegará dublado e vai estrear em 21 de dezembro. Confira o trailer:

O destino da humanidade está nas mãos de um único campeão... e o seu caminho será pavimentado em sangue. Onyx Equinox estreia dia 21 de novembro na Crunchyroll! pic.twitter.com/GEo7skerw9 — Crunchyroll_PT Assista Dr. STONE no #Toonami (@Crunchyroll_PT) October 29, 2020

