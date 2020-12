Cometa Halley e dirigível; saiba curiosidades sobre o dia do Natal

O dia 25 de dezembro tem muita história para contar, e não é apenas individual, mas de acontecimentos que mudaram a história da Humanidade. Da aparição do Cometa Halley, o voo de um dirigível e o fim da União Soviética, existem muitas curiosidades neste dia.

Foi em 25 de dezembro de 1758 que o Cometa Halley foi avistado por Johann Georg Palitzch, um astrônomo alemão. O evento é importante orque confirma a previsão de Edmund Halley (ele mesmo, o que decifrou o tempo do cometa, em 1969; e ainda ajudou o amigo Isaac Newton a escrever as três leis da Mecânica). Esta foi a primeira passagem de um cometa prevista com antecedência.

O ano é 1991 e Mikahil Gorbatchov, então presidente da União Soviética, renunciou ao cargo. Assim, a própria União foi dissolvida (no dia seguinte), virando diversos países independentes. A partir daí, também nascia a Rússia e a Ucrânia.

Em 25 de dezembro de 800, Carlos Magno foi coroado Imperador pelo Papa Leâo III. Alguns historiadores consideram que este foi o momento em que se iniciou o Sacro Império Romano. É nesse período que a série Barbarians, da Netflix, conta sobre a expansão sentida por toda a Europa, mas que teve diversas pequenas rebeliões. O seriado vale a pena, e muito.

Pelo Brasil, a história é contada em Belém, no Pará. Foi no dia 25 de dezembro de 1881 que aconteceu o primeiro voo de um balão dirigível em terras tupiniquins. Júlio César Ribeiro de Sousa usou o 'Le Victoria' para o segundo voo no mundo.