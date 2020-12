Casamento de Feiticeira Escarlate e Visão será relançado; entenda

A Panini Comics sempre nos faz sonhar e já nos deu bons motivos para levar nossos dinheiros, no próximo ano. A Editora anunciou e confirmou algumas das publicações mais esperadas pelo mundo nerd.

Dentre as publicações, há de se prestar atenção em Marvel Vintage - Feiticeira Escarlate e Visão. O encadernado vai reunir a minissérie em 4 partes, escrita por Bill Mantlo e arte de Rick Leonard, e tem na capa nada menos que o casamento dos heróis.

Confira a lista completa:

Império - Reúne os grandes heróis da Casa das Ideias, o Quarteto Fantástico e Vingadores (motivo suficiente para morar na minha casa)

Vingadores: Desafio Celestial - Ligada a Império, tem roteiro de Steve Englehart e arte de Jorge Santamaria e Joe Stato.

Wolverine & Destrutor: Fusão, que tem o traço de Kent Williams (ou seja, algo mais aquerelado e não tão comum)

Rei das Trevas - Venom is back em três edições.

X of Swords - Mais uma saga, porém esta reunirá os títulos dos X-Men publicada em sua revista X-Men.

Homem-Aranha: a saga do Devorador de Pecados - e vamos de retorno de vilões clássicos!

Marvel Vintage - Justiceiro: Zona de Guerra - Um dos mais clássicos dos clássicos ever!

OMNIBUS: OS ETERNOS DE JACK KIRBY - Vamos comemorar os 45 anos da equipe com um Omnibus de 19 edições mais o anel de Os Eternos de Jack Kirby.

Novos X-Men - De Grant Morrisson, é uma fase zero defeitos e será republicada em 7 volumes capa dura.

Conan Volume 2 - Vai chegar no primeiro semestre do ano que vem. Fique atento.

Livro Marvel Comics: as capas variantes - Tem muita gente que não liga, mas as capas variantes (as que estão dentro das revistas e não são a principal) são tão ou mais importantes que a primeira.

