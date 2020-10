Apresentadora do Xbox é demitida após ameaças da comunidade gamer

Isabela Basile tem 18 anos e era a apresentadora do Xbox Brasil, mas só até essa sexta-feira (16). Ela foi demitida da empresa depois de ter sofrido assédio, perseguições e até ameaça de estupro e morte.

A influenciadora usou seu Twitter para falar sobre assunto:

Não sou mais apresentadora da Xbox Brasil. pic.twitter.com/pytwIRhMIE — Isadora Basile (@IsadoraBasile) October 16, 2020

No início de setembro, quando anunciei meu novo trabalho, sofri ataques de todos os tipos, desde pessoas falando que eu não jogava x ou y e por isso não era ‘digna’ do meu cargo, até ameaças de estupro, morte e julgamentos por expor situações mais tensas.

Graças ao apoio da minha família, namorado e amigos, aprendi a lidar bem com isso com o passar do tempo, mas isso não significa que não estava mais acontecendo.

De vido a todos esses ataques, a Microsoft encontrou como melhor opção me desligar do cargo de apresentadora para que eu não esteja mais exposta a situações como essas que se passaram.

Respeito a decisão da marca. Meu amor pela Xbox/Microsoft continua firme, como sempre esteve. Obrigada.”

Depois da grande repercussão, o perfil Xbox Brasil divulgou o seguinte comunicado: "Fizemos algumas mudanças em nossa estratégia de conteúdo original de Xbox no Brasil, resultando em menos canais. Agradecemos a Isadora Basile e a talentosa equipe da agência por sua criatividade e contribuição ao Xbox News. O portal Xbox Wire passa a ser a nossa única fonte de notícias e conteúdo de alto impacto. O canal XboxBR continuará experimentando novas maneiras de entreter os gamers brasileiros".

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party