Ao mestre, com carinho: uma lista para professores

Sim, hoje é o Dia das Professoras e Professores e nós já fizemos uma lista linda para lembrar da profissão mais importante do mundo.

Mas, diferente de todos, nós reunimos filmes e séries especialmente dedicada aos educadores, para que sempre se lembrem da sua importância, do impacto em nossas vidas e de são vocês os grandes heróis do dia a dia.

Filmes:

Matilda - Personagem da atriz Mara Wilson, tem 6 anos e é extremamente inteligente. O problema é que toda essa inteligência passa completamente despercebida em casa, onde ela convive com pais mal-humorados. Na escola, sua situação não é muito melhor. Para lidar com seus problemas, Matilda começa a desenvolver poderes paranormais e é ajudada por uma professora muito afetuosa, Miss Honey, que se solidariza com a situação.

Preciosa – Uma história de esperança - Um bom professor consegue ir além dos conteúdos. E foi exatamente isso que ajudou a fazer diferença na vida da adolescente Claireece Preciosa Jones (Gabourey Sidibe), que frequentemente era discriminada por ser negra e obesa. Aos 16 anos, ela vive em um ambiente hostil, privada de uma série de direitos e violentada pelos pais. Quando engravida pela segunda vez, Preciosa é expulsa da sua escola e vai para uma instituições educacional que também recebe outros alunos que não se adaptaram ao local onde estudavam. Lá a menina encontra a professora Mrs. Rain (Paula Patton), que incentiva os alunos a escrever para expressar o que estavam sentindo e enfrentar os desafios das suas vidas.

O Aluno - O filme reconta a história de Kimani Maruge Ng’ang’a, um queniano que foi preso e torturado por lutar pela liberdade de seu país. Aos 84 anos, quando soube de um programa governamental de escolas para todos, Maruge se candidata a uma escola primária que atende crianças de seis anos de idade. Sua entrada acontece graças ao apoio de uma das professoras e ele também se torna um grande educador.

Mentes perigosas - "Após anos como oficial da Marinha dos Estados Unidos, Louanne Johnson decide se tornar professora de inglês. Em sala, quando percebe que os métodos convencionais não estão ajudando a chamar a atenção de seus alunos, ela procura novas maneiras de transmitir conhecimento a eles. Interpretada por Michelle Pfeiffer, a professora insere em suas aulas situações que os aproximem dos conteúdos. Para isso ela leva para a sala de aula até o Karatê. O filme é baseado na história real de uma educadora americana.

Nenhum a menos - Wei Minzhi, que tem 13 anos de idade e mal sabe ler ou escrever, é escolhida para tomar conta da escola de apenas uma sala de seu pobre vilarejo, quando o único professor precisa se ausentar por um mês para cuidar da mãe doente. Se Minzhi conseguir manter todos os estudantes até o retorno do mestre, ela vai ganhar um dinheiro extra. Mas um dos alunos desaparece, e a menina faz de tudo para tentar encontrá-lo e trazê-lo de volta.

Ao mestre, com carinho - To Sir with love, de 1967, é um longa-metragem de James Clavell que narra a história de um engenheiro, Mark Thackeray, personagem vivido por Sidney Poitier. Ao buscar um emprego em sua área, ele acaba lecionando para um grupo de estudantes londrinos completamente indisciplinados. Nesse contexto, o grande desafio de Thackeray é ensinar esses jovens sobre tolerância e respeito ao próximo. É simplesmente emocionante!

Rita - Uma série dinamarquesa que conta a história e a rotina de Rita Madsen dentro da escola. O dia a dia do trabalho e seus bastidores, as angústias dos alunos e a vida amorosa (e muito atrapalhada) da professora são ótimos motivos para maratona. Obs: o seriado contém ironias e resoluções impressionantes. Tem na Netflix.

Documentários:

Carregadoras de Sonhos - Para entender melhor a situação da educação em um país, é de extrema importância avaliar a rotina e as dificuldades enfrentadas pelos docentes. Neste documentário, conhecemos a história e o dia a dia de quatro professoras de escolas públicas no interior de Sergipe. Com elas, é possível notar a precariedade e os problemas estruturais do sistema educacional no Brasil. Temas como problemas com transporte público, dificuldades socioeconômicas e abandono familiar são retratados.

A Educação Proibida - O documentário A Educação Proibida mostra 45 experiências educativas diferentes dos padrões que conhecemos. Elas foram apresentadas em 90 entrevistas com pessoas de oito países. A ideia foi mostrar outras possibilidades sobre a maneira como crianças e adolescentes podem aprender e apontar as falhas do modelo tradicional de escolarização.

Assista completo:

Pro Dia Nascer Feliz - Além de analisar o comportamento de adolescentes brasileiros dentro do ambiente escolar, o documentário mostra estudantes de diversas classes sociais discutindo temas presentes dentro e fora dos muros da escola, como a banalização da violência e desigualdade social.

Esperando pelo Super-Homem - Um documentário que aborda as deficiências do sistema educacional dos Estados Unidos, por meio da história de cinco famílias americanas. Elas precisam entrar em uma espécie de “bingo” para matricularem seus filhos em uma boa escola.

Girl Rising - Conta a história de nove garotas ao redor do mundo que tentam superar as adversidades socioeconômicas e uma série de injustiças por meio dos estudos. Gravado em países como Etiópia e Peru, o documentário conta com a narração de famosos como Meryl Streep.

A máscara em que você vive - Neste documentário, educadores e especialistas refletem sobre como criar uma geração de homens mais saudáveis. O filme traz relatos de professores que perceberam, em atividades pedagógicas, que os alunos homens costumam esconder sentimentos como raiva e tristeza por medo de fugirem dos padrões de “masculinidade”.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

Nenhum a menos - Wei Minzhi, que tem 13 anos de idade e mal sabe ler ou escrever, é escolhida para tomar conta da escola de apenas uma sala de seu pobre vilarejo, quando o único professor precisa se ausentar por um mês para cuidar da mãe doente. Se Minzhi conseguir manter todos os estudantes até o retorno do mestre, ela vai ganhar um dinheiro extra. Mas um dos alunos desaparece, e a menina faz de tudo para tentar encontrá-lo e trazê-lo de volta.