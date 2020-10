Amazon Prime em novembro: confira todas os lançamentos da plataforma

Novembro está chegando e muitas lançamentos também. Ao menos é isso que o Amazon Prime prometeu e trouxemos toda a lista para que você conferir.

Filmes e Séries “Prime Original”

4 de novembro — Savage x Fenty fashion Show — Rihanna é um ícone que trabalha ao mesmo tempo com música, moda e beleza. O Savage x Fenty Show é um evento visual impactante que nos permite dar uma olhada no processo criativo da cantora e empresária para sua última linha de lingeries. Peças desfiladas por talentos incríveis e diversos, celebrando todos os gêneros e tamanhos além de apresentar performances de músicos de sucesso — em nenhum outro lugar você sentirá tanto empoderamento!

8 de novembro — One Child Nation — Após vencer o prêmio de melhor documentário no festival de Sundance, os diretores chineses Nanfu Wang e Jialing Zhang mostram as consequências devastadoras da política chinesa que permite famílias terem apenas um filho, por meio da história de pessoas que vivenciaram e ainda vivenciam a situação.

15 de novembro — O Homem do Castelo Alto — Temporada 4 — A última temporada de The Man in the High Castle será palco de guerra e revoluções. A Resistência se torna agora uma gigante rebelião, conduzida pela visão que Juliana Crain tem sobre um mundo melhor. Um novo movimento negro insurgente nasce para lutar contra as forças do nazismo e imperialismo.

Com as oscilações dos impérios, o Inspetor Chefe Takeshi Kido estará dividido entre o seu dever com seu país e seus laços familiares, enquanto isso, Reichsmarschall John Smith será atraído para o portal que os nazistas construíram para outro universo e a possibilidade tentadora de atravessar para um lugar nunca antes explorado.

15 de novembro — A Maratona de Brittany — Brittany Forgler é a melhor amiga de todos, menos de si mesma — suas festas, subempregos e relacionamentos tóxicos estão se voltando contra ela. Sem dinheiro para frequentar uma academia e muito orgulhosa para pedir ajuda, Brit está perdida, até que seu vizinho a incentiva a correr curtas distâncias. Logo ela mesma estabelece uma meta para si: correr a Maratona de Nova York.

22 de novembro — Carnival Row — Com um assassino às soltas e um governo que fecha os olhos para a morte de pessoas da classe mais baixa, Rycroft Philostrate, um investigador veterano de guerra, é a única pessoa que pode impedir os assassinatos e manter a paz no local. Porém, quando Vignette Stonemoss — uma fada refugiada — aparece em Burgue, ela força Philo a se reconciliar com um passado que ele tenta esquecer.

22 de novembro — The Feed — Baseado no romance de Nick Clarck Windo, The Feed mostra como um tipo de tecnologia une pessoas, através da gravação e compartilhamento instantâneo de cada ser humano.

29 de novembro — The Report — Neste suspense baseado em fatos reais, um funcionário idealista do Senado lidera uma investigação no Programa de Detenção e interrogatório da CIA após o 11 de Setembro, descobrindo o quão longe a agência foi para esconder um segredo brutal do público americano.

Outras séries licenciadas

3 de novembro

Absentia — Temporada 2

20 de novembro

Cuna de Lobos (Ambição)

Dias 7, 14, 21 e 28 de novembro

Família Frente a Frente

De Férias com O Ex: Celebridades

Dias 1, 8, 15, 22 e 29 de novembro

The Purge

Dias 4, 11, 18 e 25 de novembro

Os Irmãos Freitas

Filme licenciado no Amazon Prime Video em novembro

1º de novembro

Ace Ventura: Um Detetive Diferente

Ace Ventura 2: Um Maluco na África

A Lenda do Zorro (2005)

Starsky & Hutch – Justiça em dobro

2 de novembro

Amor Sem Fim

15 de novembro

A Série Divergente: Insurgente (2015)

17 de novembro

O Grito

Para crianças

1º de novembro

Alpha e Omega

Dumbo

22 de novembro - Costume Quest Christmas Special

