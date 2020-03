Ex Globo Mariana Ferrão revolta vizinhos ao passear em público com coronavírus

Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

Mariana Ferrão causou revolta em seus vizinhos de um condomínio de luxo no interior de São Paulo. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, do Uol, após revelar publicamente na semana passada que contraiu coronavírus, a ex-apresentadora do programa "Bem Estar", da Globo, viajou para o município.

Não satisfeita em ficar em isolamento na sua casa e obedecer as regras recomendadas por autoridades da saúde no mundo inteiro, evitando passar a Covid-19 para mais pessoas, Mariana decidiu dar uma "caminhada" pelas dependências do condomínio, causando reações de indignação por parte dos vizinhos.

No grupo do WhatsApp, os moradores entraram em pânico e chegaram a acionar a segurança do local para mandar a famosa se "confinar" em sua residência. Os moradores solicitaram ainda um segurança com moto para ficar de vigília em frente à casa da jornalista. Uma notificação foi enviada a ela, com um pedido que respeite as recomendações e não saia mais de casa até estar curada.

Em resposta ao colunista, Mariana confirmou que passeou pelo condomínio e afirmou que não existe nenhuma recomendação que proiba caminhadas ao ar livre, e que não se aproximou de ninguém, nem encostou em nenhum lugar. "Eu trabalho com área de saúde, jamais colocaria a vida das pessoas em risco", disse.

Após o mal-estar entre os condôminos, ela resolveu deixar o local e retornar a capital de São Paulo.