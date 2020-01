Movimentos de rua fazem campanha contra desmembramento de ministério

A possibilidade de recriação do Ministério da Segurança Pública, sob responsabilidade do Ministro da Justiça Sérgio Moro, tem movimentado a direita política no país, isso porque o presidente Bolsonaro estuda desmembrar a pasta de Moro.

Os movimentos de rua como o 'Vem Pra Rua’, o 'Movimento Brasil Livre (MBL)', e 'Nas Ruas’ já lançaram campanha #SegurançaComMoro nas redes sociais e pedem pela permanência da pasta nas mãos do ex-juiz.

De acordo com UOL, Bolsonaro reagiu à pressão em favor do Ministro Sérgio Moro e publicou nas suas redes um texto assinado pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Heleno, em que diz que o presidente não apoiou o desmembramento do ministério mas que é necessário confiar "no Capitão Jair Bolsonaro", para não haver risco de "devolver o Brasil à esquerda em 2023".