Fiscalização flagra aglomeração e fecha bares em Manaus

Manaus/AM - Bares e restaurantes foram fechados na noite desta sexta-feira (26) durante uma fiscalização coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) e envolveu diversos órgãos estaduais, em vários pontos da capital amazonense.

A fiscalização iniciou em estabelecimentos no bairro Praça 14, zona Sul de Manaus, e seguiu para a Praça do conjunto Eldorado, na Zona Centro-Sul, onde os bares e restaurantes foram flagrados com bastante movimentação, sem respeitar o limite adequado de distanciamento e clientes sem máscara de proteção dentro dos estabelecimentos.

De acordo com o plano de retomada do governo do Amazonas para a reabertura do comércio, os restaurantes foram liberados para consumo no local no último dia 15, mas seguindo as recomendações dos órgãos de saúde para evitar a proliferação do vírus. Já os bares, fazem parte do 4º ciclo, que deve ser liberado a partir do dia 06 de julho, no entanto, ainda segundo o plano do governo, bares, casas de show e eventos seguem sem data definida para retomar o funcionamento.