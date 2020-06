Em Manaus, suspeitos de roubo são presos após serem reconhecidos por vítimas

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

Manaus/AM - Dois homens foram presos nesta quinta-feira (04) suspeitos de roubo no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

Os policiais foram acionados pelas vítimas que foram assaltadas no bairro e juntos realizaram o patrulhamento na área. Os suspeitos foram reconhecidos em uma plataforma expressa na avenida Autaz Mirim. De acordo com a polícia, os homens confessaram ter roubado os aparelhos celulares, mas afirmaram que não possuíam mais os objetos. Eles teriam vendido para outras pessoas, na feira do Mutirão, local onde seria usado para desmontar celulares e repassar as peças para assistências técnicas.

As vítimas e os infratores foram conduzidos ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os os procedimentos legais.