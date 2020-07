Homem com cabeça arrancada do corpo é encontrado em terreno baldio de Manaus

Wilson Lima e a teoria do nada

Manaus/AM - O corpo do sexo masculino foi encontrado na noite desta quarta-feira (15) em um terreno baldio na avenida Flamboyant, no Distrito Industrial II, Zona Leste de Manaus.

Segundo a polícia, funcionários de uma empresa, ao qual o terreno faz parte, viram quando um carro modelo Fiat Pálio entrou na área e tirou o corpo de dentro do porta-malas do veículo. Vendo a atitude suspeita, os trabalhadores acionaram a polícia, que ao chegar no local, viram que se tratava do corpo de um homem envolto a uma lona. A cabeça estava distante dois metros longe do corpo.

Segundo o delegado Guilherme Antoniazzi, além do homem ter a cabeça arrancada do corpo, também teve uma das pernas quebradas e apresentava outros sinais de tortura.

O caso continua em investigação da Delegacia Especializada em homicídios e Sequestros (DEHS).