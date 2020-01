Considerado 'especialista', homem é preso por roubar mais de 30 lojas de luxo em Manaus

Manaus/AM - Helymar Santos Cabo Verde, 28, foi preso na noite dessa sexta-feira (24), suspeito de roubar aproximadamente R$ 30 mil de um loja localizada no Conjunto Vieralves, na Zona Centro-Sul.

Segundo o delegado Aldeney Goes, além deste crime, o homem ainda é acusado de ser o autor de outros 30 crimes semelhantes na mesma área. Para ele, Helymar seria especialista em romper portas e janelas de vidros de comércios.

O delegado explica que no caso do roubo dos R$ 30 mil, ocorrido no dia 8 de dezembro de 2019, o acesso teria invadido o local no meio da madrugada:

“Ele confessou todos os delitos. Ele começou a estudar como funcionava as empresas de segurança. Então ele percebeu que se ele agisse em um ou dois minutos, ele não era capturado. Porque o alarme dispara e é acionada a empresa de segurança, há um monitoramento e alguém vai verificar a loja. Quando chegava nesse momento, ele já havia saído”.

Goes explica ainda que quando a tática do arrombamento não funcionava, Helymar jogava um objeto pesado, quebrava a porta e rapidamente rouba dinheiro notebooks e o que conseguia levar no pouco tempo que tinha. Além de confessar os crimes, eles ainda se gaba de ser veloz e escorregadio.

Cabo Verde foi preso nessa sexta, enquanto caminhava pela avenida Getúlio Vargas, no Centro. Ele já havia sido preso outras cinco vezes e vai responder novamente por furto qualificado e seguirá sendo investigado pelas demais denúncias. A polícia trabalha com 30 casos, mas é possível que ele tenha cometido muito mais roubos.

A participação de outras pessoas dando cobertura ou comprando os produtos roubados também é alvo de investigação.