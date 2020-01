Trio é preso suspeito de praticar roubo no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Rio Preto da Eva, deflagrou ação policial ao longo de segunda-feira (13) que culminou nas prisões em flagrante de Gabriel da Costa Vilaça, 21, John David da Silva, 28, e Lidson Motta de Brito, 24, por furto. As prisões ocorreram em locais distintos daquela cidade.

De acordo com o delegado Walter Cabral, titular da 36ª DIP, que coordenou a ação, Gabriel e Lidson foram presos na data mencionada, por volta das 8h, após furtarem uma televisão de uma residência localizada em um sítio, no ramal São Benedito, quilômetro cinco da rodovia federal BR-174. Na ocasião, por volta das 9h, John, que era funcionário de um posto de gasolina do município, também foi preso, após mandar fazer cópia da chave do cofre do estabelecimento e furtar R$ 8 mil em espécie.

“Após nós recebermos informações sobre os delitos, em ato contínuo saímos em diligência à procura do trio, que foi localizado e conduzido à unidade policial para os procedimentos cabíveis. Com os infratores foram encontrados os objetos e toda a quantia em dinheiro que os mesmos haviam subtraído dos locais supracitados”, declarou Cabral.

Na 36ª DIP, Gabriel, Jonh e Lidson foram autuados em flagrante por furto qualificado. Ao término dos procedimentos na unidade policial, os infratores irão permanecer custodiados na carceragem da delegacia, que funciona como unidade prisional em Rio Preto da Eva.