Pescado ilegal e ouro avaliado em R$ 360 mil são apreendidos em embarcação de Manaus

Manaus/AM - Policiais do Batalhão Ambiental apreenderam cerca de 300 quilos de pescado ilegal e quase 1,3 quilos de ouro sem procedência, avaliados em R$369 mil. A apreensão ocorreu na manhã desta segunda-feira (17), em uma embarcação que estava atracada em frente a Feira da Panair, no Educandos, zona Sul de Manaus.

Segundo a polícia, a apreensão ocorreu após denúncia anônima informando que um barco estava carregado de pescado ilegal. No local, a polícia apreendeu pirarucu, tambaqui e tucunaré. Além de 1,3kg de ouro sem procedência.

Conforme a polícia, o dono da embarcação não tinha a posse da nota fiscal da procedência dos alimentos e nem do outro, o que se caracteriza como crime ambiental.

De acordo com a polícia, o dono do barco disse ainda que recebeu a encomenda no município de Japurá e não soube dizer a identidade de quem entregou o material e nem tampouco quem o receberia em Manaus.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema). O pescado apreendido será doado às instituições carentes registradas na Polícia Civil.