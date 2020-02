Manaus / AM - Antônio César do Nascimento, 34, saiu de sua casa no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus para a cidade de Careiro Castanho, onde passaria dias com seu pai.

Nem a família do interior nem a da capital tem notícias do homem desde o domingo (17) e quem tiver notícias de Antônio pode enviá-las aos números 92 98448 1324 / 92 99281 4863 / 92 99609 6454