Veja como assistir a partida decisiva entre Brasil de Pelotas e Manaus FC

Manaus/AM - Em partida decisiva pela segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (4), às 19h30 (horário de Manaus), o Brasil de Pelotas enfrenta o Manaus FC, no estádio Bento Freitas. Quem vencer se classifica para enfrentar o Brusque. Em caso de empate, a partida será decidida nos pênaltis.

O jogo não terá transmissão na TV Aberta e nem em canal por assinatura, mas pode ser visto online no MyCujoTV e na CBF TV. Os links para as transmissões são: https://mycujoo.tv/en/club/gremio-esportivo-brasil-2b96zw e https://www.cbf.com.br/cbf-tv/ultimos-videos

O Manaus vem de um bom momento na temporada. Segue invicto no ano e no último domingo conquistou o título do 1º turno do Campeonato Amazonense, ao vencer por 4 a 1 o Amazonas FC. Além disso, o Gavião nunca foi derrotado na Copa do Brasil, tendo sido eliminado nos dois últimos anos com empates de 2 a 2 e 1 a 1, contra CSA e Vila Nova-GO, respectivamente. Essa é a primeira vez que o Manaus chega na segunda fase da Copa do Brasil.

Em relação ao Brasil de Pelotas, o clube tenta avançar pela primeira vez para a terceira fase da competição e no último fim de semana venceu por 1 a 0 o Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho.