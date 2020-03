TCE prorroga prazo para entrega das prestações de contas no Amazonas

Brasil acorda da hipnose do falso mito

Manaus/AM - O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Mário de Mello, em portaria divulgada nesta quinta-feira (19), prorrogou o prazo de entrega das prestações de contas anuais para o dia 30 de abril. A decisão visa não prejudicar os gestores tendo em vista a crise na saúde pública em decorrência do novo Coronavírus (Covid-19).

O adiamento do prazo final de entrega veio após a decisão de suspender as atividades presenciais e prazos processuais da Corte de Contas pelos próximos 15 dias. Até o momento, 14 de 62 prefeituras prestaram suas contas: Anori, Boca do Acre, Codajás, Fonte Boa, Itapiranga, Japurá, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, São Sebastião do Uatumã, Silves e Tefé.

Dos 364 órgãos públicos que devem informar seus gastos no ano de 2019, apenas 64 repassaram os dados ao TCE-AM, restando ainda outros 300. Das câmaras municipais, por exemplo, 31 já entregaram suas contas, são elas: Alvarães, Anori, Apuí, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Caapiranga, Carauari, Careiro da Várzea, Codajás, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Manaquiri, Manicoré, Maraã, Maués, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Sebastião do Uatumã, Tabatinga, Tefé, Tonantins e Urucará.