Sinetram informa que empresas não vão renovar frota de ônibus em Manaus

Manaus/AM - As empresas do transporte coletivo de Manaus não pretendem renovar a frota de ônibus devido a dívidas acumuladas. A informação foi confirmada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sinetram), afirmando que as empresas possuem um déficit de quase de R$ 500 milhões acumulados e um déficit mensal de R$ 15 milhões.

Ainda de acordo com o Sinetram, apenas uma mudança no sistema de transporte da capital que priorize o transporte público em detrimento do transporte individual pode reduzir os custos e garantir investimentos em uma nova frota.

Atualmente as empresas de ônibus de Manaus estão sem acesso ao dinheiro das passagens, devido a intervenção no sistema realizada pela Prefeitura de Manaus com o objetivo de garantir o pagamento aos funcionários do sistema, motoristas e cobradores.