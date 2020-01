Resultado do PSC 2020 será divulgado pela Ufam nesta quinta

Manaus/AM - O resultado da 3º etapa do Processo Seletivo Contínuo 2020 será divulgado na próxima quinta-feira (16), de acordo com comunicado divulgado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Mais de 1,8 mil vagas serão preenchidas pelos candidatos aprovados para cursos de graduação na Ufam.

O resultado será primeiramente exposto no Hall do Auditório Eulálio Chaves, na Ufam. Às 14h, será divulgado no site da Comissão Permanente de Concursos.