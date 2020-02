Prefeitura abre inscrições em processo seletivo com 378 vagas no Amazonas

Manaus/AM - A Prefeitura de São Paulo de Olivença, município do interior do Amazonas, divulgou nesta quinta-feira (20) edital de processo seletivo para contratação temporária de professores, auxiliar de serviços gerais e merendeiros, com 378 vagas. As inscrições estão abertas desde esta quinta-feira até a próxima segunda-feira (24), conforme edital publicado no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas.

A inscrição gratuita deve ser efetivada com entrega de títulos na sala da Controladoria Interna da Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença, localizada na avenida Getúlio Vargas, nº 1556, bairro Campinas, no horário entre 8 às 12h e das 14h às 17h, entre os dias 20 a 22 de fevereiro e no dia 24 de fevereiro das 8h às 12h.

Os profissionais selecionados vão atuar principalmente na zona rural do município. Os salários ofertados no certame variam entre R$ 1.045,00 a R$ 2053,57.

Veja o edital: