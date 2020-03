Bombeiros retoma buscas por mulher que sumiu em passeio de voadeira com ex no Amazonas

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

Manaus/AM - O Corpo de Bombeiros retoma nesse sábado (7), as buscas por Jucicleide Bezerra, 21. A mulher desapareceu depois de sair de barco com o ex-marido no município de Barreirinha, no interior do Amazonas.

Para a polícia, o homem contou que a mulher tomou veneno e se jogou do barco. Ele contou ainda que fez de tudo para salvar a mulher, mas ela desapareceu nas águas.

Populares revoltados com o possível assassinato da jovem Jocicleide Bezerra, 21, organizaram um tumulto em frente a delegacia da cidade de Barreirinha para tentar linchar suspeito, por isso, ele precisou ser transferido para uma unidade prisional de Parintins.

Pelo histórico de brigas do ex-casal e de que o acusado perseguia a jovem, a polícia acredita que ele a matou, mas essa hipótese ainda está sob investigação.