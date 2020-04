Ministro da Saúde teme que Amazonas seja primeiro a entrar em colapso

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

Manaus/AM - O Ministério da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o órgão já trabalha com a possibilidade de o Amazonas ser o primeiro Estado a ter a rede de saúde pública a entrar em colapso, em razão da pandemia do novo coronavírus.

A informação se baseia muito no que foi repassado na última quinta-feira (2) pelo secretário de Saúde do estado, Rodrigo Tobias, que encaminhou uma mensagem ao ministro na qual informou a situação em Manaus e contou que existem chances reais de colapso nos próximos dias.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (3) pela CNN Brasil que ainda apontou que dos 50 leitos disponíveis no Hospital Delphina Aziz, 45 já estão ocupados em razão da Covid-19.

A reportagem da CNN ainda conta que previsão do titular da Susam é de que até domingo o sistema entre em colapso. Existe a informação que a direção do Delphina inclusive já ampliou o seu necrotério com um contêiner de frigorífico sendo colocado na parte externa do hospital. "No cenário mais trágico a gente pode colapsar até domingo e no mais tardar no início da semana", disse Tobias na manhã desta sexta-feira à CNN.