Exercícios físicos combatem estresse, confira dicas para fazer em casa

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Manaus/AM - A Fundação de Alto Rendimento (Faar) está divulgando dicas de exercícios físicos, obtidas junto aos professores da Vila Olímpica, que podem ser executadas dentro de casa. Os exercícios físicos e atividades que envolvam a interação familiar e o raciocínio podem ser importantes aliados para reduzir o estresse e a ansiedade ocasionados pelos dias dentro de casa

O professor de educação física e coordenador do Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas (Ctara), Carlos Alberto Junior, frisa que a educação domiciliar é um desafio para as famílias em quarentena imposta pela a pandemia, mas que algumas atividades, como brincadeiras populares, podem ser excelentes alternativas de interação, principalmente para quem tem criança em casa.

“Brincar é importante, pois, além da diversão, também permite a realização de exercícios como correr, saltar, equilibrar, arremessar, chutar, entre outras. Com materiais existentes em casa e adaptações é possível praticá-las”.

Com materiais como carvão, garrafa PET, giz, fita adesiva, balão, bola e cordas, é possível executar várias brincadeiras, como a tradicional amarelinha, que além de exercitar, também trabalhar noções de espaço, lateralidade (frente, costa, esquerdo e direito), salto, força, equilíbrio.

Outra opção de atividade é o Carangueijobol, um jogo de futebol diferente, em que as pessoas se dividem em equipes e, apoiados com os braços no chão e de barriga para cima, os jogadores tentam chutar e cabecear. Por se tratar de um jogo de equipe, a atividade favorece o espírito de cooperação.