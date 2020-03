Eleições no TJ do Amazonas acontecem no mês de abril

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Manaus/AM - O desembargador Yedo Simões de Oliveira, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, tornou pública a convocação para as eleições gerais de escolha dos novos dirigentes do órgão, por meio do Edital n.° 02/2020 – PTJ, publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) de terça-feira (3). A eleição para os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor da corte estadual ocorrerá no dia 14 de abril de 2020, durante a sessão do Pleno, respeitando o prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato dos atuais gestores, em 4 de julho.

Conforme o edital, todos os membros integrantes do Egrégio Tribunal Pleno estão convocados a participar do pleito e, os interessados aptos a concorrerem aos respectivos cargos, têm o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da primeira publicação no edital, para requerer suas inscrições no Setor de Protocolo Administrativo do Tribunal de Justiça.

O desembargador Yedo Simões assumiu a presidência do Judiciário Estadual no dia 4 de julho de 2018 e, em três oportunidades distintas, assumiu interinamente o posto de Governador do Amazonas. Ao seu lado na gestão, também estão os desembargadores, Wellington Araújo, no cargo de vice-presidente, e Lafayette Carneiro Vieira Júnior, no cargo de corregedor-geral de Justiça.