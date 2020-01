Defensoria promove evento em apoio emocional a defensores em Manaus

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE AM) deu início nesta quinta-feira (23/01) aos Círculos do Diálogo e Gestão das Emoções, para promover atividades de apoio emocional aos defensores públicos e servidores atuantes nas Defensorias de Família.

Os Círculos do Diálogo são uma iniciativa da coordenação da Comissão Temática de Família e visam dar atenção especial à saúde mental (ou emocional) das pessoas que atuam no atendimento à população em questões relacionadas à família, consequentemente gerando melhoria na prestação do serviço aos assistidos pela Defensoria.

De acordo com a defensora pública Carolina Matos Carvalho, coordenadora da Comissão Temática de Família, a ideia é promover o diálogo e a troca de experiências, contando com a presença, a cada mês, de profissionais com especialização nas mais diversas áreas relacionadas ao objetivo proposto.

Neste mês, o primeiro círculo foi dedicado aos servidores, e a atividade foi realizada na sala do Conselho Superior, na sede da Defensoria Pública, na rua André Araújo, 679, Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

O primeiro círculo de diálogo contou com a presença de Ana Maria Medeiros, que é analista de Comportamento Humano e especialista em Mindfulness. O tema da atividade foi “O Poder da Presença. O quanto você está presente no seu dia a dia?”. Com todos os participantes sentados no chão em um grande círculo, Ana Maria falou da repercussão sobre o tema no mundo e levou os participantes a fazer a meditação da autocompaixão, com um momento de partilha de experiências.

Para os defensores, o círculo de diálogo ficará marcado para a mesma data e local de reuniões já pré-agendadas, iniciando às 13h. Nesse mês de janeiro, o círculo para os defensores será dia 30 (quinta-feira).