Comando Geral afasta PMs suspeitos de compor milícia no Amazonas

Manaus/AM - Os policiais militares Salomão Alencar Farias, Jardey Monteiro de Oliveira, Antônio Ferreira Dantas e Waldson Francisco da Silva foram afastados dos seus cargos e tiveram as remunerações suspensas pela suspeita de participação de milícia no interior do Amazonas. A decisão foi tomada pelo comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel Ayrton Norte.

O Ministério Público Federal acusa os policiais de compor milícia que protegia pecuaristas e fazendeiros para exploração ilegal de recursos naturais no sul do Estado, atuando como agentes de segurança privada.

O afastamento foi determinado em janeiro deste ano, mas somente nesta semana que a medida foi publicada no Diário Oficial do Estado. Decisão do juiz federal Hiram Xavier Pereira foi levada em consideração para determinar os afastamentos.

Os atos foram descobertos por meio da Operação Ojuara que investiga a atuação de organização criminosa na exploração ilegal no Amazonas e no Acre, onde servidores do Ibama também faziam parte. Os milicianos recebiam dinheiro, carros e gado para trabalharem na segurança dos trabalhadores, dos equipamentos usados para desmatamento e expulsar outras pessoas interessadas nas terras.

