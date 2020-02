Com 1,3 mil turistas, cruzeiro Viking Sea retorna a Manaus

Manaus/AM - Depois de passar o Réveillon em Manaus, no dia 31 de dezembro do ano passado, com quase 1,4 mil turistas, o navio de cruzeiro M/S Viking Sea retorna novamente a capital amazonense com 1.395 visitantes, neste domingo (1º), às 8h.

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) montou um receptivo no Porto de Manaus para bem receber os cruzeiristas ao som das toadas dos bois Caprichoso e Garantido, com a realização de um pocket-show de boi-bumbá. A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) também participará do receptivo na distribuição de materiais promocionais da cidade e brindes.

O Viking Sea, de bandeira de Bahamas, partiu de San Juan, em Porto Rico, e fará um roteiro turístico pelo Caribe. Além de Manaus, o cruzeiro passará por Parintins, no sábado (29). Esta é a nona embarcação das 16 previstas na atual temporada, durante a qual mais de 12 mil turistas já passaram pelo estado.