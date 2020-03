Campeonato Amazonense é adiado por conta de coronavírus

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

Manaus/AM - A Federação Amazonense de Futebol (FAF) em reunião junto com os clubes participantes do Barezão 2020, nesta terça-feira (17), decidiram adiar o campeonato por 15 dias devido ao novo coronavírus. A decisão ocorre após o Governo do Amazonas decretar situação de emergência.

A desista dos clubes foi unânime em aceitar a paralisação. O Barezão atualmente esta no segundo turno, e nesta semana seria realizada a quarta rodada.