Amazonas confirma 16ª morte pelo novo coronavírus

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Manaus/AM - A 16ª morte no Amazonas pelo novo coronavírus foi confirmada na manhã desta segunda-feira (6), em nota da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). A vítima é um homem de 71 anos que veio a óbito na madrugada desta segunda-feira, com diagnóstico confirmado para novo coronavírus (Covid-19). O paciente estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na zona norte de Manaus.

O idoso, com histórico de hipertensão arterial sistêmica, doença meningocócica e insuficiência renal crônica, deu entrada na unidade de saúde no sábado (4), após atendimento na rede de urgência e emergência, em ventilação mecânica e quadro gravíssimo. Nesta madrugada, ele sofreu parada cardiorrespiratória, passou por processo de reanimação, sem sucesso, evoluindo a óbito às 0h30.