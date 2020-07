Mulher dá à luz e morre de Covid-19 sem conhecer a filha

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

Uma grávida, de 35 anos, que foi diagnosticada com Covid-19, deu à luz e morreu momentos depois, do nascimento da própria filha. O caso aconteceu em Brooklyn, nos Estados Unidos.

De acordo com o site UOL, a mulher estava em tratamento do coronavírus e não tinha doença preexistente. Ela morreu logo após do parto e não chegou a conhecer a filha.

Ainda de acordo com o site, a mulher deixa órfãs mais duas crianças de um e sete anos.