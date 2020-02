Tenente é preso depois de atirar contra PMs durante perseguição em Manaus

Manaus/AM - Um tenente do 2º Grupamento de Engenharia foi preso na madrugada dessa quarta-feira (26), depois de atirar contra policiais durante perseguição na avenida Mirra, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

Segundo a polícia, tudo começou por volta das 5h quando um mototaxista acionou uma equipe da 30º Cicom afirmando ter visto um homem armado entrar em um carro modelo Toro, vermelho e sair pela avenida.

Os policiais localizaram e tentaram abordar o motorista, mas assim que a viatura se aproximou ele atirou várias vezes na direção do agentes e acelerou para escapar. A fuga se estendeu pelo bairro Nova Floresta, e já na rua Granada o suspeito foi interceptado e preso.

Ele estava com uma pistola 380 e um estojo com sei munições. Ao ser detido, ele se identificou como tenente e foi encaminhado ao 14º DIP. A polícia não divulgou o por quê do homem ter resistido a abordagem e feito os disparos.