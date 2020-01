Em Manaus, PM é atacado e tem arma roubada por criminosos em posto de combustíveis

Manaus/AM - Um policial militar foi atacado por criminosos e teve a arma roubada na noite dessa terça-feira (21), enquanto abastecia sua motocicleta em um posto de combustíveis na av. Puraquequara, no Distrito Industrial II.

Segundo a polícia, os quatro suspeitos chegaram ao local em um carro modelo Citroen, preto, se passando por clientes. De repente, dois deles desceram do veículo, renderam a frentista e “voaram” no policial jogando a vítima da moto.

No chão, o PM lutou com a dupla, mas teve a arma arrancada da cintura e levada. Os homens fugiram em seguida levando R$ 290,00 e a pistola da Polícia Militar com 15 munições.

O carro foi encontrado minutos depois no bairro Mauazinho, mas os ocupantes não foram reconhecidos pelo agente como os autores do crime. O veículo foi apreendido.