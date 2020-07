Jovem morre de trombose após passar horas jogando videogame

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Um jovem de 24 anos morreu de trombose por passar horas seguidas jogando videogame e não se exercitar durante o período de distanciamento social por causa da pandemia do coronavírus no Reino Unido.

Segundo o UOL, o caso foi compartilhado no Facebook por Stanley Greening, pai da vítima. Ele fez um alerta sobre os riscos associados à falta de exercício físico e lançou uma vaquinha virtual para ajudar instituições que promovem esportes para jovens. A campanha tinha arrecadado quase 3 mil libras (cerca de R$ 20 mil) até a manhã de quinta-feira (2).

De acordo com o pai, seu filho Louis O'Neill morreu em 3 de junho. Depois de ser dispensado temporariamente do trabalho —ele era treiador de futebol— por causa da pandemia, O'Neill mergulhou no mundo dos games como válvula de escape, disse Greening.

Com o passar dos dias, O'Neill se tornou menos ativo e ficava horas jogando videogame. O pai do jovem disse que, às vezes, ele também jogava com o filho.

"Ninguém, nem em um milhão de anos, poderia prever uma trombose. E assim, ela levou o meu filho e eu morri por dentro junto com ele", escreveu Greening.

Na publicação em seu Facebook, Greening pede para que as pessoas tomem cuidado, principalmente aquelas que estão em home office, pois é fácil cair cair numa rotina e não fazer exercícios.

"Levantem-se, deem uma volta e, por favor, alertem seus filhos. Era possível se prevenir contra esse mal se ele ou nós soubéssemos dos riscos", afirmou.