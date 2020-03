Wilson Lima sai do limbo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos ultrapassaram a China em número de infectados por coronavírus nesta quinta (26). O país tem a maior quantidade de casos confirmados do mundo, ao registrar 83.836 pessoas com diagnóstico positivo, segundo a Universidade Johns Hopkins. Na China, são 81.782. Os EUA são o sexto em número de mortes -1.209 no total-, atrás de Itália, Espanha, China, Irã e França.

A alta de casos é puxada por cidades como Nova York e Nova Orleans, de acordo com a agência Reuters, e ocorre em meio a aumento de hospitalizações e redução de leitos e suprimentos para tratamento. Pelo menos um hospital novaiorquino iniciou um teste para compartilhar ventiladores entre dois pacientes.

Em Nova Orleans, acredita-se que a festa de Mardi Gras, espécie de Carnaval, tenha potencializado a transmissão do vírus em fevereiro. O governador da Louisiana projeta para 2 de abril a falta de ventiladores se o aumento de infecções não for contido.

Outras cidades norte-americanas também registram aumento de casos, como Detroit e Houston.

A pandemia tem gerado forte impacto na economia. Cerca de 3,3 milhões de americanos solicitaram subsídios de desemprego na semana passada.