Cronologia da crise no Irã

CRONOLOGIA DA CRISE NO IRÃ15.novRegime anuncia aumento de ao menos 50% no preço da gasolina, e manifestações tomam as ruas; repressão deixa mais de 200 mortos nos dias seguintes31.dezManifestantes atacam a embaixada dos EUA em Bagdá, em resposta ao bombardeio dos americanos contra a facção pró-Irã Kataib Hezbollah; ação matou 25 iraquianos3.janEUA matam general iraniano Qassim Suleimani em ataque a aeroporto de Bagdá; ele era a segunda pessoa mais importante do país, atrás apenas do líder supremo5.janIrã anuncia que vai deixar de cumprir as exigências do acordo nuclear assinado em 2015, colocando um ponto final no pacto e abrindo caminho para produção de armas nucleares6.janCentenas de milhares de pessoas vão às ruas de Teerã em cortejo fúnebre de Suleimani7.janConfusão durante funeral de Suleimani em sua cidade natal, Kerman, deixa 56 mortos e 213 feridos8.janGuarda Revolucionária do Irã ataca com mísseis duas bases americanas no Iraque, sem deixar soldados americanos mortos; horas mais tarde, avião ucraniano com destino a Kiev cai perto ao aeroporto de Teerã, matando as 176 pessoas a bordo11.janIrã assume que Exército do país derrubou avião por “erro humano”, e manifestantes contra o governo vão às ruas14.janQuarto dia de protestos contra o regime; ativistas acusam a polícia de usar munição letal para dispersar grupos