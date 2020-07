Polícia tenta negociação com criminosos que fazem idosos reféns em Manaus

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

Manaus/AM - Um casal de idosos e uma cuidadora estão sendo mantidos reféns na noite desta quinta-feira (9), por bandidos na casa onde moram localizada na rua Visconde de Porto Alegre, no bairro da Praça 14, em Manaus.

Informações preliminares dão conta de que o filho do idoso chegava do trabalho quando percebeu a movimentação incomum na casa, e ao adentrar, avistou três homens. O dono da casa ainda chegou a trocar tiros com os suspeitos, mas foi para área externa da casa e acionou a polícia.

O caso aconteceu as 23h desta quinta-feira, e a polícia tenta desde então fazer negociação para liberação dos reféns. Familiares dos suspeitos estão no local pedindo que eles se entreguem para a polícia e liberem as vítimas.