Novos vídeos mostram George Floyd implorando para policial não atirar

Novos vídeos retirados de câmeras do corpo de policiais que abordaram George Floyd, morto em maio, em Minneapolis, nos Estados Unidos, mostram detalhes da ação que terminou com o homem negro sendo sufocado até a morte por um policial branco.

Nas imagens divulgadas pelo site do jornal britânico Daily Mail, George aparece pedindo que os agentes não atirem nele, contando que perdeu a mãe havia pouco tempo e que foi baleado por um policial no mesmo local. Ao sair do seu carro, ele é algemado. O policial Lane pergunta a outros passageiros porque Floyd estava tão agitado, e ouve em resposta que ele tem medo da polícia.

Em seguida, ele é colocado no banco de trás do carro policial e disse que o lugar era "claustrofóbico", pedindo para sair "por favor".

As imagens teriam sido extraídas de câmeras acopladas nos uniformes dos policiais Thomas Lane e Alex Kueng, que foram os primeiros a atender à denúncia de que George Floyd teria tentado pagar uma conta de uma loja com uma nota falsificada de US$ 20.

George trabalhava como segurança e estava desempregado devido à pandemia da Covid-19.