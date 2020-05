Site confirma retorno de personagem de Paul Walker em Velozes e Furiosos

Carlos Almeida é o Coringa

Segundo o site Fandom Wire, especializado no mundo de filmes e séries estrangeiras, o personagem Brian O'Conner, do ator Paul Walker, deve retornar em 'Velozes e Furiosos'. O ator morreu em um grave acidente de carro, na Califórnia, nos Estados Unidos, em 2013.

Para dar vida ao Brian, os movimentos corporais serão interpretados pelos irmãos de Paul Walker e o rosto do ator será trabalhado em computação gráfica. De acordo com o site, será apenas uma participação especial no 9º filme, mas que deve continuar na trama do 10º filme da franquia.

Ainda de acordo com a publicação, Brian e Mia (no filme, os personagens são casados) vão ajudar a equipe em uma missão contra um gangster latino. Mas, a Universal Studios, responsável pela franquia, não se manifestou sobre o assunto.