Saiba quem é a ex-BBB que assumiu em entrevista ter pensando em matar próprio pai

A ex-BBB Ivana Icardi, que é irmã do atacante Mauro Icardi, surpreendeu ao falar em entrevista à revista "Lecturas" que já pensou em matar o pai muitas vezes. A informação foi divulgada no UOL.

O motivo para os pensamentos era o comportamento do genitor, que seria violento, segundo Ivana.

Ainda segundo o UOL, a especialista em reality show. Ivana foi uma das participantes do Sobreviventes Honduras. Ela ficou no programa até a 13ª semana. Também participou do Big Brother da Argentina, em 2016, e da Itália, em 2019. Ela também causou polêmica ao aproveitar um pouco mais o reality Sobreviventes. Ivana fez sexo com o ex-jogador de basquete Hugo Sierra