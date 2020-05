Saiba o que está por trás do sumiço de Manu Gavassi

Coronavirus já entrou dentro de casa

Manu Gavassi reapareceu nas redes sociais após dias e falou sobre o sumiço: “Estava tentando assimilar tudo o que aconteceu. Tentando assimilar o mundo que encontrei quando saí da casa, que foi um choque, e a dimensão que foi o programa. Eu fiquei muito assustada. Entender o que era o vírus, eu não tinha essa noção. Eu me sinto uma viajante do tempo. Já estou mais calma, precisei conversar com minha família, entendi os cuidados que precisamos tomar”, justificou.

Mas, segundo o jornal “Extra”, o sumiço de Manu é uma estratégia de marketing idealizada pelo empresário Felipe Simas. “A ideia é torná-la inacessível e intocável para transformá-la numa estrela pop, e quando puder retomar a carreira nos palcos, criar mais burburinho nos seus shows. O empresário não quer que ela tenha contato direto com seus fãs por enquanto”, disse uma fonte à publicação.