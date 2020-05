'Para mim, essa quarentena já é um casamento', diz Fernando Zor sobre convivência com cantora Maiara

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

O cantor Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, em entrevista à Revista Quem, falou sobre o relacionamento com a cantora Maiara, durante a quarentena devido a pandemia do novo coronavírus. Eles estão passando o período de isolamento social juntos.

"Estou passando a quarentena toda praticamente ao lado da minha baixinha. Esse tempo juntos tem mostrado que fizemos a escolha certa. Nós nos damos muito bem, em diversos aspectos. A gente fala de casamento, mas tudo tem sua hora certa, né? Pra mim, essa quarentena já é um (casamento)", disse ele ao falar sobre a possibilidade de oficializar a união com a sertaneja.

Fernando e Maiara namoram há um ano desde que anunciaram o ínicio do relacionamento.