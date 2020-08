Marcos Veras anuncia o nascimento do primeiro filho com Rosanne Mulholland: ‘explodindo de amor’

O humorista Marcos Veras usou as redes sociais, nesta segunda-feira (10), o nascimento do seu primeiro filho Davi. O pequeno veio ao mundo no domingo (9) no Dia dos Pais.

"Ontem Dia dos Pais às 23:29 nasceu Davi! Meu amor Rosanne Mulholland foi tão serena e forte. Eu estou explodindo de amor. Voltamos a qualquer momento, talvez quando eu parar de me emocionar enquanto escrevo", escreveu ele.

Marcos Veras é casado com a atriz Rosanne Mulholland. Além dos seguidores, artistas e amigos do casal parabenizaram os papais de primeira viagem.