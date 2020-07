Johnny Depp revela que disse para filha de 13 anos procurá-lo quando quisesse maconha

Impeachment e jogo de poder

Johnny Depp revelou, durante audiência na Justiça britânica no processo movido por ele contra o jotnal The Sun, que teve uma conversa muito aberta sobre maconha com a filha, Lily-Rose Depp, quando ela tinha 13 anos.

O ator contou que a situação aconteceu após um colega oferecer cannabis para a então adolescente. Ele, na época, pediu que ela conversasse com ele quando tivesse vontade de experimentar: "Eu disse: 'Escute, querida, se você estiver em uma festa e alguém lhe entregar o baseado, tire o baseado da pessoa e passe-o para a próxima pessoa. Por favor, não experimente drogas com pessoas que você não conhece. Eu não quero primeira experiência seja com pessoas que você não conhece, pegando coisas em que você não confia", lembrou o ator na audiência. "Não quero que uma criança de 13 anos sofra algum tipo de manobra paranoica", continuou.

Depp também contou, no tribunal, que o músico Elton John o ajudou a ficar sóbrio após o término do casamento de 14 anos com Vanessa Paradis, mãe de Lily.

Segundo o advogado do ator, Depp estava no tribunal para "limpar sua reputação". O ator entrou com o processo após o jornal britânico o chamar de "espancador de mulheres", devido às acusações feitas pela ex-mulher dele, a atriz Amber Heard.